Serie D, Ponsacco. Appuntamento a Montevarchi. Servono punti per i playout

Mancano otto giornate al termine del campionato e per i Mobilieri, penultimi in classifica con 16 punti ci saranno da affrontare quattro trasferte ad iniziare da domani a Montevarchi, poi seguiranno Grosseto,Tau Calcio, e Figline e in alternanza ci saranno quattro partite in casa con Sansepolcro, Seravezza, Gavorrano, e Cenaia. Ad esclusione della squadra del Cenaia (ultima con 13 punti) tutte le altre precedono i rossoblu in classifica comprese anche Montevarchi e Sansepolcro che sono attualmente in piena zona playout. E’ ancora possibile agganciare un posto nella griglia dei playout e – attualmente – quello da puntare con tutte le energie e il sedicismo posto occupato dal Real Forte Querceta con 22 punti. Il divario non è poco, ma potrebbe essere colmabile se i rossoblu continueranno a dare seguito alle ultime tre concrete prestazione (due pareggi ed una vittoria senza subire reti). Al tempo stesso bisogna sperare che i rivali rallentino ancora la loro marcia. Il confronto che si terrà allo stadio "Brilli Peri" contro gli aretini sarà un test pilota per il Ponsacco, che pur avendo dimostrato in trasferta spirito agonistico e pericolosità troveranno una formazione motivata dal nuovo tecnico Beoni che ha sostituito l’esonerato Calori da tre giornate. Fra i rossoblu assenti per squalifica De Vito (tre giornate) e Bardini (una giornata) che festeggia però il conseguimento della laurea in Scienze Motorie.

Luciano Lombardi