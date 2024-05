Serie D Poule scudetto e coppa, festa Carpi

CARPI

L’orario delle 16 in un mercoledì lavorativo impedirà ai tifosi biancorossi di tributare il giusto applauso a una squadra che ha fatto la storia. È l’unico rimpianto per il debutto del Carpi nella Poule scudetto, che oggi porterà al ’Cabassi’ i toscani della Pianese e che a fine gara vedrà la consegna al Carpi della Coppa per la promozione in C. Una gara in cui mister Cristian Serpini darà spazio a chi ha giocato meno. "Non sarà un contentino – le sue parole – ma un giusto merito per chi ha dato tanto durante l’anno. Dopo qualche giorno di festa abbiamo cercato di resettare per preparare queste due partite che sono da onorare, ma che in ogni caso non toccheranno quello che abbiamo fatto durante l’anno. È normale far rifiatare chi ha tirato tanto la carretta fino ad oggi e chi ha qualche problema, è giusto mettere in campo una squadra con chi è più fresco fisicamente e mentalmente". Il tecnico dà le gerarchie del girone a tre. "Ho visto la partita tra Pianese e Campobasso di domenica – prosegue – ed entrambe hanno schierato le squadre titolari. I molisani mi hanno impressionato, ho visto una squadra già da C. La Pianese è una buona squadra con un ottimo allenatore come Prosperi. Peccato solo per l’orario. Ci teniamo i ricordi del pubblico che abbiamo visto col Certaldo: siamo rimasti spiazzati perché molti di noi non avevano mai giocato in uno stadio così". Sul suo futuro Serpini non ha fretta. "Non c’è ancora stato modo di parlarne col presidente – confessa - la società è già impegnata sull’iscrizione in Lega Pro, ci sarà modo e tempo". E l’ultima battuta è per mister Gadda che più volte ha ribadito come sia stato il Ravenna a vincere il campionato sul campo. "Ho sentito molte imperfezioni in questi giorni – conclude – mi dispiace che venga detto che il campionato l’abbia vinto il Ravenna perché al massimo avremmo dovuto giocare uno scontro diretto, che fra l’altro si è giocato anche due mesi fa e non li ha visti vincitori".

Programma. Così il girone 2 della Poule scudetto: oggi (16) Carpi-Pianese, 19/5 Campobasso-Carpi, clas. Campobasso 3, Carpi * e Pianese 0. Girone 1: oggi Clodiense-Alcione, 19/5 Alcione-Caldiero, class. Caldiero 3, Alcione * e Clodiense 0. Girone 3: oggi Altamura-Trapani, 19/5 Trapani-Cavese, class. Cavese 3, Trapani * e Altamura 0. Le prime di ogni girone e la miglior seconda alle semifinali (26/5 e 2/6), il 9/6 la finale.

DAL CAMPO. Out Rossi, Mandelli e Calanca (Serpini rispetto al Certaldo ne cambia 11 su 11). Nei toscani c’è l’ex biancorosso Guglielmo Mignani, 20 reti.

CARPI (4-3-1-2): Lorenzi; Verza, Frison, Zucchini, Sabattini; Beretta, Bouhali, Forapani; Gerbino; Larhrib, Arrondini. All. Serpini.

PIANESE (4-3-3): lurino; Morgantini, Gagliardi, Polidori, Tognetti; Miccoli, Lulli, Falconi; Bramante, Di Mino, Mignani. All. Prosperi

Arbitro: Di Renzo di Bolzano

Davide Setti