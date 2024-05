Serie D. Poule scudetto. La Pianese sfida il Campobasso

La strepitosa stagione della Pianese, che è valsa il ritorno in C a distanza di quattro anni dall’ultima e unica volta, non si è ancora conclusa. Sono stati decisi ieri infatti i tre gironi della poule scudetto di serie D. I bianconeri di mister Fabio Prosperi sono stati inseriti nel girone a tre con Carpi (vincente del raggruppamento D) e il Campobasso che ha vinto con merito il girone F di serie D. Si parte già domenica con la sfida del Comunale di Piancastagnaio tra la Pianese e il Campobasso, con fischio d’inizio alle ore 16. Riposerà dunque il Carpi. Nella seconda giornata scenderanno in campo i modenesi contro la vincente di Pianese – Campobasso o in caso di pareggio contro i molisani che hanno giocato in trasferta. Le altre sfide della domenica per la fase finale della serie D sono Caldiero Terme – Clodiense Chioccia (riposa l’Alcione Milano) e Cavese – Altamura (riposa il Trapani).