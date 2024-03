SERIE D. Priore indica la strada al Montevarchi: "Per la salvezza servono quattro vittorie»

Il rientro di Edoardo Priore al centro dell’attacco, dopo la squalifica che lo ha costretto in tribuna con il Ponsacco, è la prima notizia confortante in casa Montevarchi nella marcia di avvicinamento alla trasferta di domenica a Piancastagnaio, sul terreno della vice capolista Pianese. Sì, perché la gara sull’Amiata sulla carta si annuncia durissima per l’Aquila. Sebbene sorpassata di un punto da un paio di settimane dal Follonica Gavorrano che guida la classifica del girone E di Serie D a quota 53, la formazione del patron della Stosa Maurizio Sani allenata da Fabio Prosperi è un’autentica corazzata. Per giunta, tra le mura amiche, ha subito una sola sconfitta, guarda caso con i Mobilieri, il 3 marzo scorso, a fronte di 8 vittorie e 4 pareggi. In teoria, dunque, l’incontro sembra da semaforo rosso per Lischi e compagni che, però, sono costretti a cercare di far risultato su campi considerati proibitivi. Com’è successo a Ghivizzano e, di sicuro, i rossoblù di Loris Beoni proveranno a ripetersi, innanzitutto nell’atteggiamento e nell’attenzione, visto che la salvezza diretta è ancora molto lontana. "Dovremo vincere almeno 4 partite delle 7 rimaste – ha ripetuto di nuovo il mister aquilotto – e l’imperativo è conquistare dei punti anche contro avversari che occupano posizioni di vertice". E non è velleitario affermare che i valdarnesi, per caratteristiche dei singoli e di squadra sono in grado di far meglio lontano dal Brilli Peri. Nelle gare esterne hanno ottenuto 15 punti su 29 mentre al Comunale di via Gramsci il bilancio è in rosso per un team noto in passato per far bene soprattutto nel proprio stadio.

Giustino Bonci