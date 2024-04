Serie D: qui Seravezza Pozzi. Rialzare subito la testa. Granaiola dal primo

Rialzarsi dopo quella pessima sconfitta interna 4-1 in casa subita dalla Sangiovannese nel turno pre-pasquale. Questo è l’obiettivo del Seravezza Pozzi che oggi, se vuole veramente ambire a stare dentro i playoff deve andare a Ponsacco e vincere, senza se e senza ma. La sfida sulla carta, classifica alla mano, avrebbe un pronostico che pende tutto dalla parte versiliese (ci sono 29 punti di differenza). Perché il Seravezza qualitativamente è più forte assai di questo Mobilieri Ponsacco. Dall’altra parte però ci sarà una squadra agguerritissima, che non ha affatto deposto le armi in chiave salvezza... e anzi punta a togliersi dall’attuale penultimo posto (che dà la retrocessione diretta in Eccellenza) cercando di scavalcare il Real Forte Querceta (al momento terzultimo, con 4 punti in più dei ponsacchini a 5 giornate dalla fine della regular season). Ponsacco poi è storicamente un campo dove è difficilissimo andare a giocare, con ambiente “ostile“ per gli ospiti di turno. Il Seravezza sa dunque che dovrà dare il suo massimo per venir fuori coi 3 punti da questa trasferta odierna. I Mobilieri fra l’altro poco più di un mese fa sono andati addirittura a vincere in casa della capolista Pianese. Oggi alle 15 allo stadio Comunale di Ponsacco (biglietti a 10 euro in ogni settore) dirigerà Giuseppe Scarpati di Formia, con gli assistenti fiorentini Daniele Nesi e Michele Poneti.

Sul fronte della formazione il tecnico verdazzurro Christian Amoroso deve fare i conti con quattro assenze annunciate: quelle dei lungodegenti difensori Maffei (2003) e Nannetti (2004) cui si è aggiunta tra quelli che hanno già finito anzitempo la loro stagione pure il jolly offensivo 2004 Loporcaro (per lui strappo inguinale) oltre alla squalifica per ben tre giornate del centrocampista Simonetti. Nella coppia mediana tornerà così capitan Granaiola, dopo le cinque panchine consecutive.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Salerno (2004), 28 Mannucci, 30 Coly (2003), 8 Ivani (2004); 21 Bedini, 4 Granaiola; 7 Brugognone (2005), 5 Putzolu, 10 Camarlinghi; 9 Benedetti. All. Amoroso.