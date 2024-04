Serie d ravenna. Il ritorno di Diallo: "Lavoro per essere al top quando servirà»

Uno sceriffo per amico. Lo ha scelto il Ravenna. E i risultati sono stati incoraggianti. Sei gol segnati, più uno ‘revocato’, perché firmato contro la Pistoiese. Il bomber liberiano, giunto al mercato di riparazione dalla Clivense, era partito benissimo, poi, nel momento topico della stagione è caduto nelle provocazioni degli avversari. L’espulsione comminatagli dall’ineffabile Eremitaggio di Ancona, in casa, contro il Lentigione, gli ha impedito di essere in campo nei pareggi contro Sangiuliano City e Victor San Marino. Ora, a tormentarlo, c’è un problema alla caviglia che non gli permette di essere al massimo della condizione: "Sto recuperando. Ci vuole un po’ di tempo, ma, piano piano, sto migliorando. Sto alternando allenamenti e terapie per tornare al meglio ed essere a disposizione nelle ultime partite". Per venire a capo del Borgo San Donnino, che domenica a Fidenza, fra le mura amiche, si giocherà una buona fetta di salvezza, servirà anche il bomber di Monrovia: "Il nostro obiettivo è finire questo campionato in maniera positiva, quindi affronteremo le sfide contro San Donnino e Imolese con la solita determinazione. Cominciamo dal San Donnino, avversario da fronteggiare senza sottovalutarlo. Ogni partita è importante. Sappiamo che loro lottano per salvarsi, ma anche noi combatteremo per portare a casa i 3 punti".

Diallo ha quindi riavvolto il nastro, pensando al gol più bello segnato con la maglia del Ravenna. Il faro si è acceso sul 17 dicembre scorso, quando, a 5 giorni dal suo arrivo a Ravenna, nell’anticipo al ‘Benelli’ contro il Borgo San Donnino – entrato al 17’ della ripresa al posto di Tirelli – segnò al 34’ il gol del definitivo 4-0, sfruttando l’assist di Varriale: "Il gol più bello ed emozionante è stato quello all’esordio col Ravenna, proprio nella partita di andata contro il Borgo San Donnino, perché mi ha dato la carica positiva per il mio inizio al Ravenna e mi ha fatto sentire il calore dei tifosi". La truppa giallorossa è ora concentrata sulla sfida di domenica. L’ordine di scuderia è quello di non farsi distrarre da situazioni esterne ‘extra calcio’. In via della Lirica si vuole infatti raggiungere il massimo obiettivo possibile, tenendo alto anche il coefficiente dei punti, utile nell’elaborazione della classifica per le vincitrici dei playoff. Il tutto, senza dimenticare che la matematica tiene in gioco il Ravenna nella rincorsa al Carpi: "Sì – ha aggiunto Diallo – ci sono ancora speranze, perché mancano 2 partite e non possiamo sapere cosa succederà. Il compito di noi giocatori è quello di crederci fino alla fine, cercando di vincere entrambe le partite, poi vedremo cosa farà il Carpi".