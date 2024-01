Serie D: Real Forte in casa con la Sangiovannese. Scontro salvezza. Buglio dà la carica

Sono i cinque punti che separano nel campionato di serie D girone E il Real Forte Querceta dalla Sangiovannese. Per questo motivo, lo scontro diretto di questo pomeriggio (ore 14,30 al Necchi Balloni) assume un valore che va oltre i tre punti in palio. Per i ragazzi di Francesco Buglio è l’occasione per accorciare su una diretta concorrente alla salvezza, per gli ospiti il tentativo per guadagnare una distanza di sicurezza da un temibile avversario. "Mi aspetto una gara equilibrata e molto combattuta - commenta Buglio - noi l’abbiamo preparata bene, conosciamo le insidie ma anche il modo di sfruttare le nostre qualità. È una partita importante ma non decisiva".

Entambe le squadre stanno vivendo un buon momento di forma (4 risultati utili di fila) e in un campionato molto livellato verso il basso, è molto importante trovare la continuità. "Le ultima gare ci hanno dato maggiore consapevolezza - continua Buglio - la squadra adesso è in grado di gestire al meglio le situazioni di gioco. Dobbiamo ancora crescere in molti particolari ma la strada è quella giusta". Buglio non si sbilancia sull’undici titolare. Il modulo di partenza dovrebbe essere il 4-3-3 ma sono esclusi variazioni in corso per adattarsi all’avversario. Di sicuro c’è la colonna vertebrale della squadra, con Masi al centro della difesa, Gemmi e Giuliani in mezzo al campo e Podestà davanti.

Il resto è un’incognita: probabile il ritorno tra I titolari di Tognarelli e Pegollo. In cerca di riscatto Flores Heatley dopo l’errore di domenica scorsa. Scontato il ritorno di Michelucci dopo il turno di squalifica.

Probabile formazione (4-3-3): Gatti, Meucci, Tognarelli, Masi, Giubbolini; Michelucci, Gemmi, Giuliani; Podestà, Pegollo, Flores Heatley (Gabrielli).

Michele Nardini