Serie D: Real Forte quasi spacciato. La rabbia di Buglio: "Negati due gol buoni»

"Di fronte a tutti questi episodi arbitrali sfavorevoli, mi sento impotente". Francesco Buglio mastica amaro dopo la sconfitta del suo Real Forte Querceta a Grosseto. L’attenzione è rivolta ai due gol annullati a Pegollo e Masi nella ripresa, quando il grifone era avanti 2-0 ma c’erano ancora tanti minuti da giocare. "Le immagini sono chiare – continua Buglio – sul primo episodio il fuorigioco non c’era, Pegollo parte in posizione regolare. Anche la rete di Masi a mio giudizio era buona: c’è un contatto alle sue spalle, come se ne vedono molti in area, ma il nostro difensore stacca libero e non disturba alcun avversario".

Buglio, il Real Forte non è fortunato con gli arbitri?

"Faccio una premessa: qualcuno potrebbe pensare che stia cercando alibi, soprattutto dopo una partita persa 3-0. Però è difficile rimanere in silenzio dopo questi altri due episodi che ci penalizzano. Gli errori sono evidenti, peraltro su due situazioni di gioco molto simili e non difficili da leggere. Non dico che a Grosseto ci sono stati tolti punti. Però mi sarebbe piaciuto aver avuto la possibilità di giocarmela fino in fondo, senza condizionamenti esterni".

Qual è il morale della squadra?

"In questo momento non è il massimo ma cosa devo dire ai miei giocatori? Stanno facendo il possibile per uscire da questa situazione".

Avete a disposizione 270 minuti per acciuffare i playout. Niente è ancora perduto. "Ci proveremo in ogni modo. Per impegno, volontà e anima, questo gruppo merita la salvezza".

Domenica sarà una giornata cruciale.

"È l’ultima spiaggia, dobbiamo per forza conquistare i tre punti. Con una vittoria i giochi si riaprirebbero, siamo in scia del Vivi Altotevere Sansepolcro e abbiamo la possibilità di recuperare punti sull’Orvietana e l’Aquila Montevarchi".

Cosa si sente di dire ai tifosi? "Se siamo in questa situazione di classifica, significa che devo dare ancora di più per questa squadra. Stateci vicino in queste ultime tre gare".

Michele Nardini