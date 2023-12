Serie D: Real Forte Querceta a picco. Altre due reti regalate. La strada è in salita

Chissà cosa ha pensato Francesco Buglio dopo il primo tempo disarmante del suo Real Forte Querceta. E chissà i rimpianti che avrà avuto al triplice fischio, dopo una ripresa giocata alla pari (forse una spanna sopra) del Follonica Gavorrano. È sempre la solita storia: nulla da eccepire alla squadra sul piano dell’impegno e della volontà ma per salvarsi non basta giocare un tempo. E, soprattutto, non si possono concedere ogni domenica all’avversario uno o due gol. Quello che è successo nella prima mezz’ora di domenica è l’emblema del girone d’andata del Real Forte Querceta: due gol letteralmente regalati agli avversari, il primo su un passaggio orizzontale che mai si dovrebbe fare in zone di campo pericolose, il secondo sull’ennesima palla inattiva, con il marcatore del Follonica libero di staccare a pochi metri dalla porta. "È difficile comprendere la natura di questi errori – spiega Buglio – in settimana lavoriamo molto su queste situazioni eppure, la domenica, inciampiamo sempre nello stesso modo".

Salvarsi così è veramente dura: Buglio ne è consapevole ma prova a guardare il lato positivo delle cose: "Nella ripresa c’è stata una grande reazione di squadra. Abbiamo accorciato le distanze e nel finale abbiamo avuto due occasioni per pareggiarla. Giocavamo contro una squadra costruita per vincere il campionato ma sul campo non si è vista tutta questa differenza. Io continuo a credere in questo gruppo, sono arrivati giocatori importanti che possono alzare il livello. Dobbiamo solo restare concentrati e cercare di far girare al meglio gli episodi". Domani si torna in campo per l’ultimo appuntamento del 2023 (e del girone d’andata): il Real Forte Querceta si gioca forse una delle ultime occasioni per risalire la classifica nel derby dell’Alta Versilia contro il Seravezza Pozzi: un testacoda impensabile a inizio stagione ma che deve servire da stimolo a una squadra in grossa difficoltà. Serve una scintilla e il derby potrebbe segnare uno spartiacque decisivo. In un modo o nell’altro…

Michele Nardini