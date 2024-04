Serie D. Real Forte, un punto di platino. La salvezza passa dal derby

follonica gavorrano

0

real forte querceta

0

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Brunetti, Ceccanti (14’ st Nardella), Pino (38’ st Dierna), Modic, Souare (25’ st Mencagli), Barlettani, Macrì (14’ st Grifoni), Ampollini, Botrini, Regoli. All.: Marco Masi.

REAL FORTE QUERCETA: Gatti, Maccabruni, Giubbolini, Michelucci, Tognarelli, Masi, Pecchia, Bucchioni, Pegollo, Gabrielli (20’ st Flores Healtley), Giuliani (42’ st Gemmi). All.: Francesco Buglio.

Arbitro: Rodigari di Bergamo.

Note: ammoniti Masi, Brunetti, Tognarelli, Maccabruni, Pegollo, Michelucci.

BAGNI DI GAVORRANO – È un punto di platino quello ottenuto dal Real Forte Querceta in casa del Follonica Gavorrano, conquistato grazie al carattere di una squadra che ha interpretato alla perfezione una sfida che alla vigilia sembrava proibitiva. Lo 0-0 premia la determinazione dei versiliesi che adesso hanno a portata di mano la possibilità di qualificarsi per i playout: grazie infatti alle contemporanee sconfitte di Orvietana e Vivi Altotevere Sansepolcro, al Real Forte Querceta servirà vincere il derby con il Seravezza Pozzi, senza aspettare i risultati dagli altri campi. "Grande partita da parte di tutti" è il commento del tecnico Buglio.

Buglio sorprende tutti e lascia in panchina Podestà e Flores Heatley: dentro Gabrielli e Maccabruni per un 3-5-2 più coperto. Buona la partenza del Real Forte che produce nei primi minuti due buone occasioni con i tentativi dalla distanza di Bucchioni e Giuliani. I versiliesi controllano bene ma soffrono come al solito sulle palle inattive. Al 24’ ci vuole un gran riflesso di Gatti per disinnescare il colpo di testa di Ampollini. Il primo tempo scivola via senza altre grosse emozioni e tanta battaglia in mezzo al campo. Nella ripresa il Follonica Gavorrano alza il baricentro inserendo Grifoni +, Nardella e poi anche Mencagli. Il Real Forte Querceta risponde con Flores Heatley al posto di Gabrielli. Ci prova Modic su servizio di Regoli, palla fuori di poco. Finale di grande tensione: il Real Forte Querceta si arrocca nella propria metà campo e il Follonica Gavorrano ci prova con maggiore convinzione. All’86’ Regoli sfiora l’eurogol in rovesciata ma Gatti è ancora decisivo. L’ultimo tentativo è di Mencagli ma il portiere del Real Forte fa ancora buona guardia.

Michele Nardini