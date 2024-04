Serie d. Respinto il ricorso del Forlì. Formato squalificato un turno

Il Forlì ci ha provato: ha presentato ricorso perché Cecotti del Carpi aveva scontato una squalifica in Pistoiese-Carpi e, sostenevano i romagnoli, "se la gara è stata annullata, la squalifica non è scontata". Il giudice sportivo ha dato torto al Forlì e quindi la classifica è confermata, con il Lentigione ai play-off. Per il Lenz, squalificato per un turno il bomber Alberto Formato (quinta ammonizione) che ha così concluso la regular season: salterà infatti la trasferta di domenica a Lodi col Fanfulla, riposando anche la domenica successiva, non giocandosi Lentigione-Pistoiese.