Serie D, Rigucci dovrà fare e meno di tre pedine fondamentali contro il Figline. La salvezza comunque resta dietro l’angolo. Sangio: derby senza Antezza, Barberini e Massai

SAN GIOVANNI

Saranno tre le assenze di peso oltre al lungo degente Lorenzoni nella Sangiovannese che, dopodomani, alle 15, tra le mura delle Fedini, ospiterà il tranquillo Figline per la quint’ultima giornata di campionato. Non risponderanno all’appello di Atos Rigucci il portiere Barberini, che ha chiuso anzitempo la stagione, il difensore Antezza e il centrocampista Massai che soltanto nelle prossime ore, non appena sarà riassorbito l’edema provocato dall’infortunio muscolare rimediato a Seravezza, si sottoporranno ad esami specifici per capire la reale entità dell’acciaio che, con ogni probabilità, farà saltare ai due esperti calciatori la parte finale di questa stagione. Alla luce, soprattutto, di quest’ultime due assenze c’è da capire se l’allenatore continuerà nel suo classico 3-5-1-1, e qui occorrerà capire chi prenderà il posto di Antezza al centro del tridente difensivo, o passare a uno schieramento con 4 difensori, tre centrocampisti e altrettanti attaccanti.

Nel corso di questi giorni sono state mischiate più volte le carte in tavola, l’unica cosa certa è che la Sangio dovrà tentare il tutto e per tutto per conquistare un successo che, con quattro turni alla conclusione della stagione regolare, consegnerebbe in pratica la salvezza a Baldesi e compagni dopo una rincorsa che ha avuto dell’incredibile per come si era concluso il girone di andata.

Massimo Bagiardi