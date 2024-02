"Serie D: Ripresa del campionato dopo la pausa per la Viareggio Cup"

Ieri non si è giocato in serie D in concomitanza con la partenza della Viareggio Cup. Il campionato ripartirà domenica prossima. Il Seravezza secondo in classifica alle spalle della Pianese è di scena a San Sepolcro in una trasferta che sulla carta appare abbordabile. Il Real Forte Querceta, invece giocherà in casa contro il Poggibonsi cercando di fare importanti punti salvezza.

Il resto della giornata si completa con: GhiviBorgo-Ponsacco, Grosseto-Follonica Gavorrano, Montevarchi-Figline, Orvietana-Cenaia, Pianese-Trestina. San Donato-Sangiovannese, Tau Altopascio-Livorno.