Serie D. Roma, 200 gare con il Lentigione

Duecento partite con la stessa maglia non sono davvero male, anche perché Marco Roma, 32enne centrocampista del Lentigione, è cresciuto nella Primavera del Parma, per poi passare ai Crociati Noceto e dal 2015 a Lentigione.

Cinque stagioni, poi poche gare nella Pergolettese in Serie C, a Correggio due anni (2020/2022) e nuovamente al Lentigione per la stagione 2022/23 e la presente.

Duecento presenze sono circa sei stagioni complete (questa è la settima), che per Marco sono di fatto l’intera carriera in maglia biancorossa.

Poche ammonizioni ricevute e nessuna espulsione, una quindicina di gol segnati in Serie D, di cui la maggior parte con i rivieraschi. "É un traguardo veramente importante – dice Roma che ha festeggiato le 200 presenze nella recente gara con il Certaldo – e sono orgoglioso di come questi numeri così grandi siano diventati un fattore per raccontare questa storia fra me e il Lentigione". Di fatto quasi tutta la sua carriera l’ha trascorsa alla corte degli Amadei. "Sì, naturalmente per me sono lo specchio di un bel pezzo di strada insieme, non solo calcistica, ma di vita, per questo hanno assunto un significato tanto profondo. Sono la fotografia di un incontro di quasi 10 anni fa con questa società tanto importante, di una crescita comune e condivisa fatta di vittorie e sconfitte, di pochi dispiaceri e tante gioie e di persone". In questi casi ci sono sempre ringraziamenti da fare? "Certamente, grazie ai compagni di oggi e di ieri, allenatori, preparatori atletici, dirigenti, fisioterapisti, magazzinieri, società. Festeggio queste 200 presenze con voi. Con la mia famiglia e con chi mi vuole bene, perché alcune di quelle 200 gare credo le abbiano giocate anche loro". E Roma potrebbe già essere in campo domani, considerando che la 29ª giornata è un turno infrasettimanale per evitare la concomitanza con le festività pasquali. Il Lentigione gioca a Forlì, in pratica la gara clou del turno che vede in campo la terza contro la quinta. La partita sarà diretta da Silvio Torreggiani, della sezione di Civitavecchia.

