Serie D. Samb, arriva la capolista. Record di presenze al Riviera

La Samb è praticamente fuori dalla corsa promozione ma l’entusiasmo per il confronto di domenica, al Riviera, contro la capolista Campobasso rimane comunque alto. Tanto è che dopo che la Curva Nord era andata già sold out la settimana scorsa, ieri, in una ventina di minuti sono terminati anche i biglietti per l’anello superiore della tribuna Est Mare ed è stato aperto il parterre. Pare che ci siano stati problemi nella prevendita e che 300 tagliandi siano stati venduti ai tifosi del Campobasso. Si va verso il record di presenze stagionali al Riviera delle Palme. La Samb deve comunque cercare di vincere, domenica, se vuole riuscire a riprendersi il secondo posto, ora occupato da L’Aquila. La squadra di Lauro deve centrare il miglior piazzamento in ottica playoff per poi tentare di vincerli, dal momento che la società sta già pensando al ripescaggio. "Ho chiesto ai giocatori di tornare a vincere", ha detto il presidente Vittorio Massi in un’intervista rilasciata a SportAbruzzo.com. La Samb non ci riesce dal 10 marzo, da Termoli, dall’esordio di mister Marco Alessandrini, esonerato dopo appena tre partite. Al Riviera delle Palme, invece, l’ultimo pieno risale addirittura al 4 febbraio, al 3-0 al Vastogirardi. "Come si arriva al match con la prima della classe? Comunque con grande entusiasmo, anche se i risultati in questo momento non ci sono. Vedo che alla fine c’è un bel riscontro di pubblico", ha continuato il presidente. Poi sul campionato sprecato: "Forse siamo partiti troppo bene. Una volta che uno parte così poi deve mantenere. E noi non siamo stati capaci di farlo. Sono mancate maturità e fortuna. Il mercato di dicembre? Non mi attaccherei a questo. C’è stato un calo di tutta la squadra. Siamo stati molto sfortunati. L’attimo che poteva diventare positivo si trasformava sempre in negativo. Ma per me è stato comunque affascinante. Sono ancora preso e ci credo fino alla fine. Comunque vada è stato un campionato bellissimo". Intanto la squadra prepara la sfida di domenica. Ieri Scimia è tornato ad allenarsi regolarmente, dopo la botta al ginocchio sinistro rimediata il giorno prima, sempre in allenamento. Ha lavorato a parte per il terzo giorno consecutivo Sirri (fastidio muscolare), ma il difensore dovrebbe rientrare a pieno regime domani. Recuperato Paolini. Ieri, mister Lauro, ha mischiato le carte. Di sicuro, dopo la deludente prova de L’Aquila, rivedrà l’undici, soprattutto dopo le critiche sulla formazione che gli erano state mosse proprio dal presidente Vittorio Massi. Potrebbero tornare tra i titolari il terzino under Pagliari e il centrocampista Barberini. Scalpita l’attaccante Battista, che in Abruzzo si è rivisto a gara in corso a un mese dallo strappo alla coscia di inizio marzo. Oggi e domani, come accade da un po’, l’allenatore chiuderà le porte del Samba Village per non scoprirsi agli occhi degli avversari e mantenere alta la concentrazione della squadra.

s. v.