Serie D. Sammaurese, oggi a Sant’Angelo all’inseguimento del tris di vittorie

Per chiudere l’anno in modo ideale oggi la Sammaurese dovrebbe infilare la terza vittoria di fila, ma in fondo anche un pareggio sul campo del Sangiuliano City non sarebbe un risultato disprezzabile. I lombardi arrivano da due vittorie contro due corregionali come Fanfulla e Sant’ Angelo, segno che stanno bene sul piano fisico come su quello mentale. Sarà un nuovo scontro diretto e questa volta fra due formazioni che ultimamente si sono risollevate in classifica. Mister Taccola può ripartire dalle buone risposte arrivate domenica scorsa: Montesi è tornato alla condizione delle prime giornate, Canalicchio ha fatto vedere di poter essere molto utile, inoltre il rientro dalla squalifica di Nisi offre una soluzione in più a centrocampo, oltretutto nel settore degli under.

Mancano pochi giorni alla chiusura delle liste di svincolo e sono attese novità in entrata fra difesa e centrocampo. Intanto va registrata l’uscita di Nicolò Gambino, il centrocampista mancino ex United Riccione in giallorosso ha totalizzato 11 presenze e un gol. Osservando il rendimento interno del Sangiuliano si nota che la squadra di Andrea Ciceri non ha mai pareggiato, i nove punti conquistati al “Guazzelli” di Riozzo sono frutto di tre vittorie e quattro ko. La Sammaurese dopo l’exploit di Forlì non ha più provato la soddisfazione di una vittoria in trasferta. Squadre in campo alle 14,30.

Roberto Daltri