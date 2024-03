Serie D. San Donato spuntato. La Pianese ringrazia

San Donato Tavarnelle

0

Pianese

1

SAN DONATO TAVARNELLE: Manzari; Sichi, Chiti, Videtta; Papalini (45’ Bocci), Marianelli, Calamai, Belli (82’ Seghi); Bellini (64’ Oitana); Neri, Barazzetta (45’ Petronelli). All.: Brachi.

PIANESE: De Fazio; Remy, Polidori, Lo Porto, Di Martino; Boccadamo, Simeoni, Proietto (78’ Lulli); Ledonne (82’ Falconi), Kouko (72’ Gagliardi); Mignani. All.: Prosperi.

Arbitro: Caruso di Viterbo.

Reti: 35’ Ledonne.

TAVARNELLE - Alla Pianese, seconda in classifica, è bastato un tiro in porta per avere la meglio al Pianigiani di un San Donato Tavarnelle che si è lasciato avvolgere dalla rete protettiva tessuta dagli amiatini che hanno poi agito di rimessa. E in contropiede hanno creato anche occasioni sprecate malamente come al 75’ quando 2 contro uno, Boccadamo spara alto su servizio di Mignani. Il San Donato Tavarnelle, gialloblu, ha avuto un buon avvio e al 3’ Chiti tira sotto porta De Fazio devia in angolo. Al 5’ è Neri ad andare sul fondo con una invenzione ma il suo traversone a fil di riga non viene deviato in porta da nessuno se non da Papalini che però calcia alto. Poi di fatto sono i senesi, nero oro, a venire fuori e il San Donato Tavarnelle soffre per mancanza di spazi, specialmente a centro campo. Al 35’ arriva il gol. Palla recuperata dalla Pianese sulla tre quarti chiantigiana, Mignani serve Ledonne, salta due difensori e insacca rasoterra in diagonale. La gara si fa ancor più complicata per il San Donato Tavarnelle che sotto di un gol si vede tutti gli spazi chiusi da una Pianese sempre vivace Kouko e Mignani sono delle vere spine nel fianco. A questo si aggiunge poi il fatto che i chiantigiani commettono qualche errore.

Nella ripresa mister Brachi lascia negli spogliatoi Papalini e Barazzetta per Bocci e Petronelli ma la squadra continua a non girare e al 50’ sono i senesi con Di Martino a far venire i brividi. Il San Donato Tavarnelle si rivede al 58’: da angolo battuto da Bellini, Marianelli stacca di testa e Di Fazio in volo evita il pari. La Pianese chiude ancor più le maglie porta a casa i tre punti.

Andrea Settefonti