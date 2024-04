Serie d. Sangio, Benucci ancora il dubbio con il Poggibonsi

Dopo l’amara trasferta di Livorno, la Sangiovannese ha ripreso gli allenamenti in vista della gara al Fedini con il già salvo Poggibonsi che potrebbe sancire la salvezza del gruppo di Atos Rigucci (nella foto). Manca davvero poco, un successo contro i valdelsani consegnerebbe la permanenza in categoria ma anche un pareggio potrebbe bastare, a patto che Real Forte Querceta e Orvietana non vincano in trasferta a Gavorrano e Grosseto, due squadre ancora virtualmente in corsa per la promozione. Come già accaduto nel corso delle ultime settimane, in casa azzurra la faranno da padrone gli assenti e non è ancora chiaro se anche Massimiliano Benucci,

che ha saltato la gara di domenica causa un guaio muscolare, potrà rispondere o meno presente alla chiamata del tecnico che difficilmente recupererà gli altri elementi che sono ai box

e che, probabilmente, hanno chiuso la stagione in anticipo sui tempi. Sul campo si preannuncia battaglia tra due formazioni che vogliono puntare al successo pieno ma sulle tribune sarà festa assicurata, con il rinnovato gemellaggio

tra le due tifoserie

che va avanti ormai da tantissimi anni.

M.B.