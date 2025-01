Serie d. Sangio, Bonura è preoccupato: "Atteggiamento sbagliato, serve un’altra mentalità»

La Sangiovannese è tornata con le ossa rotte da Foligno ma più per la sconfitta, che sulla carta poteva anche starci visto il divario in classifica, quello che ha fatto e sta facendo preoccupare di più l’entourage azzurro è l’atteggiamento di un gruppo che sia domenica in terra umbra che nel precedente incontro interno contro il Figline non ha assolutamente dato risposte confortanti. Marco Bonura, non a caso, punta l’indice proprio sul carattere della squadra sul quale dovrà lavorare tanto in vista delle prossime partite.

"Sarò sincero - ha commentato il tecnico azzurro - non so cosa sia accaduto nella testa dei ragazzi una volta rientrati dalla sosta natalizia, sia con il Figline che a Foligno la squadra non ha dato segnali incoraggianti, in particolar modo nell’ultima partita disputata non ho visto un solo calciatore stare in campo meglio di altri e di questo sta a me capirne la motivazione. Mi sta bene anche perdere ma non in questo modo, non siamo stati capaci di costruire una benché minima azione da rete e, come se non bastasse, abbiamo regalato entrambi i goal all’avversario".

L’attenzione poi si sposta sul mercato. "Ci manca un attaccante? Direi che i problemi sono altri in questo momento, puoi mettere in organico il giocatore più forte di tutto il campionato, ma se la testa è questa arrivi da poche parti. Non nascondo di essere preoccupato".

Mas. Bag.