Serie d. Sangio, Bonura fa mea culpa: "La rete del Seravezza nata da due nostri errori»

In casa della Sangiovannese si è riassaporato l’amaro gusto della sconfitta dopo due vittorie consecutive che avevano, tra la gioia di tutti, messo da parte il periodo nero e le tre sconfitte di fila rimediate oltre il 90’. È bastata una rete al Seravezza per espugnare il Virgilio Fedini, al termine di una partita dove i versiliesi hanno dimostrato di non essere a caso la seconda forza del girone anche grazie ad una giornata piuttosto negativa del direttore di gara che, in più occasioni, ha favorito l’ostruzionismo della formazione allenata da Lucio Brando. Alla fine, però, sono stati due episodi a fare la differenza ed è proprio su questi che Marco Bonura ha molto rammarico analizzando la partita dei suoi ragazzi: "Sullo 0-0 Bocci ha colpito quella clamorosa traversa a porta vuota, poco dopo è arrivata la rete del Seravezza su di un doppio errore nostro e alla fine la differenza l’hanno fatta questi due episodi. Non è stata una partita bellissima, l’aver però sciupato quella limpida occasione ha messo la partita sui binari favorevoli a una compagine che, con un pizzico in più di esperienza e malizia rispetto a noi, e comunque riuscita nell’intento di portare a casa i tre punti". Domenica proibitiva trasferta a Livorno dove mancheranno sicuramente Santeramo, che sarà oggi squalificato per un turno, Nieri e forse Pertica uscito malconcio dalla partita di domenica. Tre assenze pesanti.

Mas. Bag.