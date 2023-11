SERIE D. Sangio, la rabbia di Bencivenni: "Ancora tanti errori»

SAN GIOVANNI

Gabriele Bencivenni (nella foto) ha così commentato la sconfitta dei suoi per 3-1 mercoledì ad Altopascio che ha di fatto chiuso la miniserie positiva di due risultati consecutivi: "Purtroppo in occasione delle loro tre reti abbiamo fatto degli errori pesanti e ciò ha sicuramente influito. Non eravamo partiti nemmeno male, la prima marcatura è nata da una seconda palla che dovevamo gestire meglio e poi dopo aver subito il raddoppio, che per me era in fuorigioco, siamo stati bravi a riaprire la gara e per diversi minuti abbiamo avuto in mano il pallino del gioco. Poi è arrivata la terza rete, anche qui su di una nostra disattenzione, che ha praticamente chiuso la partita. Domenica con il Sansepolcro? Questo è un campionato molto equilibrato, tutti possono vincere con tutti ma noi dobbiamo cercare con ogni mezzo lecito possibile di tornare al successo. Il Sansepolcro è squadra costruita per stare in altre zone di classifica, per il momento che stiamo passando e per una graduatoria non di certo bella abbiamo l’obbligo di centrare i tre punti essendo anche uno scontro diretto".

Per la gara contro i bianconeri dell’ex Bonura ci sarà il ritorno dopo tre giornate di squalifica di Samuele Sacchini il cui apporto a centrocampo è sempre stato notevole nelle gare fin qui giocate.

Massimo Bagiardi