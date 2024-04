Serie d. Sangio, Rigucci celebra gli azzurri: "Abbiamo compiuto un’impresa sportiva»

SANGIOVANNI

"Abbiamo compiuto un’impresa sportiva". Atos Rigucci sportivamente parlando non può che essere entusiasta del cammino fatto dai suoi che, con la vittoria di domenica con il Poggibonsi, hanno di fatto centrato la permanenza in categoria con un turno d’anticipo alla fine della stagione regolare. In un clima surreale per la drammatica notizia della morte di Marco Merli, la squadra ha messo testa e cuore sul rettangolo di gioco riuscendo in questo intento soprattutto per onorare la memoria del loro maggior referente: "Non abbiamo potuto festeggiare come volevamo per tutto quello che ben sapete, sportivamente parlando non posso che essere fiero di questi ragazzi, di tutto lo staff che ho avuto al mio fianco nel corso di questi mesi e dei tifosi che, seppur al cospetto di risultati magari non troppo brillanti nella prima parte di stagione, non ci hanno mai lasciati soli un attimo. È un successo che non possiamo che dedicare a Marco Merli".

È proprio sulla figura del dirigente scomparso in Marocco ecco il personale pensiero del tecnico fiorentino: "In questi mesi ho apprezzato le sue indubbie qualità umane, il suo saper fare in determinate situazioni compreso le parole che usava nello spogliatoio sempre e comunque ben mirate a tenere alta la concentrazione dei ragazzi. Non scordiamoci, poi, la rivoluzione che lui stesso ha voluto nel mercato di dicembre, poteva sembrare un’operazione fin troppo rischiosa ma da grande persona e imprenditore qual era ha vinto questa scommessa e sicuramente lassù gioirà insieme a noi per quanto ottenuto. Domenica a Trestina vogliamo vincere per onorare la sua memoria".

Massimo Bagiardi