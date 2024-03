Serie d. Sangio, Rigucci recupera Baldesi per il derby

SAN GIOVANNI

C’è il prezioso recupero di Baldesi nella Sangiovannese che domani, alle 15, sul neutro di Sinalunga, a porte chiuse, affronterà il Sansepolcro. Il capitano classe 2001 tornerà a disposizione di Atos Rigucci dopo aver scontato, con il Tau Altopascio, il turno di squalifica e riprenderà il suo posto a centrocampo molto probabilmente a discapito di Nannini, considerata la grande forma di Massai e l’impiego del 2005 Romanelli che, oltre per una questione anagrafica, ha comunque dimostrato nel suo ruolo naturale di poter essere utile ai compagni. Saranno però quattro le assenze tutte per infortunio: i difensori Lorenzoni e Chelli, l’esterno destro Pertica oltre all’attaccante Canessa che mercoledì si toglierà il gesso dalla mano e potrà, almeno lo si spera, con l’ok dei dottori, riprendere a correre.

Quello in programma in Valdichiana sarà il 46º confronto tra le due formazioni, il Marzocco ha avuto la meglio 20 volte contro 11 affermazioni dei bianconeri e 15 pareggi, ultimo dei quali l’1-1 del 5 novembre scorso grazie alle reti di Rosseti e al pari biturgense su punizione di Gorini. La Sangiovannese non ha la meglio in questa sfida tutta aretina dal 2017/18 – successo per 3-1 al Buitoni – mentre è più datata l’ultima vittoria del Sansepolcro che risale al 26 ottobre ottobre 2014 con un netto 3-0 tra le mura amiche firmato dalla doppietta di Sorbini e dalla rete di Essoussi.

Massimo Bagiardi