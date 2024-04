Serie D: sconfitta netta a Grosseto. Che batosta per il Real FQ: salvezza più lontana

grosseto

3

real forte querceta

0

GROSSETO (4-2-3-1): Raffaelli, Bruni(24’ pt Romairone), Cretella, Saio, Aprili (26’ st Prati), Sacchini, Sabelli, Riccobono (44’ st Bensaja), Fregoli (16’ st Violante), Rinaldini, Marzierli. All. Roberto Malotti.

REAL FORTE QUERCETA (4-3-3): Gatti, Meucci (16’ st Dal Pino), Maccabruni, Masi, Giuliani (37’ st Apolloni), Pecchia, Bucchioni, Michelucci (16’ st Vietina), Pegollo, Flores Heatley (34’ st Gabrielli), Podestà. All.: Francesco Buglio.

Arbitro: Borotolussi di Nichelino.

Reti: 40’ pt e 4’ st Marzierli, 49’ st Violante.

GROSSETO – Sconfitta pesante per il Real Forte Querceta, travolto 3-0 in casa del Grosseto. Un passo falso che complica ulteriormente la corsa ai playout: con il contemporaneo successo dell’Aquila Montevarchi sul San Donato Tavarnelle, i punti di distacco salgono infatti a dieci: per scongiurare la forbice di punti che precluderebbe i playout, i versiliesi devono recuperare tre punti nelle restanti tre gare.

La cronaca. Un’unica variazione per Buglio rispetto all’undici che una settimana fa aveva superato il Vivi Altotevere Sansepolcro: Meucci al posto dello squalificato Giubbolini. Avvio equilibrato, con qualche fiammata offensiva di poco conto del Grosseto e un colpo di testa centrale di Masi. Al 24’ i locali perdono Bruni per infortunio, al suo posto Romairone. La partita si sblocca al 40’: mischia furibonda nell’area del Real Forte, Marzierli è il più lesto di tutti a depositare in rete. Lo svantaggio è un duro colpo per il Real Forte Querceta che a inizio ripresa capitola una seconda volta. È ancora Marzierli il grande protagonista, rapace nel girare in porta un cross di Frugoli. I versiliesi la riaprirebbero anche ma la rete di Pegollo viene vanificata da una posizione giudicata irregolare.

Buglio prova a recuperarla con i cambi, entrano Dal Pino, Apolloni e Gabrielli. Il cuore non basta, l’arbitro annulla anche una rete a Masi per un fallo in attacco e, in pieno recupero, il Grosseto trova il 3-0 con Violante, che supera due avversari e non sbaglia davanti a Gatti. Buglio guarda avanti ma domenica contro il Tau Calcio Altopascio, non ci sono alternative: servono i tre punti.