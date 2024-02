Serie D. Si presenta Liguori: "Voglio un Legnano che lotti come me»

Debutterà domani allo stadio Giovanni Mari con il Crema, in un delicatissimo scontro diretto, il nuovo tecnico del Legnano Andrea Liguori, presentatosi ieri alla stampa. ""Allenare qui è un privilegio, sono stato in carriera vice di Marco Simone in Francia e ho conosciuto Oscar Damiani che ha giocato pure lui qui e pertanto so bene cosa voglia dire questa piazza che merita rispetto. Voglio una squadra che mi assomigli, che lotti sempre su ogni pallone, che punti a vincere le gare anche le più sporche perché con la regola dei 3 punti sappiamo come funziona. Partiremo da una difesa a 4, anche se potrà esserci spazio pure per la difesa a 3, ma è mia intenzione poi avere un centrocampo più folto, riempendo il campo".

"Siamo purtroppo sofferenti in classifica - ha spiegato il direttore generale Alessio Ferroni - e abbiamo fatto la scelta di affidare l’incarico a mister Liguori, ringraziando comunque Zattarin che stimo come uomo e allenatore ma purtroppo il calcio a volte impone scelte di questo genere". "Concordo con Ferroni - ha aggiunto il direttore sportivo Vincenzo Minguzzi - nel calcio succedono questi avvicendamenti, è capitato pure a me, ma ora è il momento di compattarsi e guardare l’obiettivo stagionale".

