Serie D Sogni Corticella, speranze Progresso

BUDRIO (Bologna)

E’ chiaro, la situazione è complicata, per non dire disperata, ma, finché l’aritmetica non lo condannerà definitivamente alla retrocessione in Eccellenza, il Mezzolara dovrà fare di tutto per crederci fino alla fine. Ultima in classifica a quota 18 punti, la formazione di Fabio Roselli dovrà cercare di vincere tutte e tre le partite che la separano dalla fine del campionato per provare a mantenere vive le flebilissime speranze salvezza. Nell’ultimo turno, capitan Malagoli e compagni sono riusciti a fermare sul pari a reti bianche la più quotata Aglianese.

Oggi, alle 15, il team budriese giocherà la seconda partita consecutiva tra le mura amiche e chissà che al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio non possa effettivamente arrivare un risultato positivo contro la diretta rivale Sammaurese. Nonostante i 4 punti persi per il ritiro della Pistoiese (il Mezzolara ne ha persi "solamente" due visti i due pareggi), l’avversaria odierna dei biancazzurri è appena fuori dalla zona playout visti i dieci punti di vantaggio sulla penultima Certaldo che, se il campionato finisse oggi, retrocederebbe direttamente proprio a causa di questa franchigia (ne bastano otto). Sarà dunque una Sammaurese affamatissima di punti salvezza come del resto la band di Fabio Roselli, che cercherà di far valere il fattore campo. Eh sì perché finalmente, dopo aver girovagato per tutta la provincia bolognese, quella di oggi sarà la terza partita stagionale (quarta se si considera la coppa) al ‘Pietro Zucchini’, fortino dove i biancazzurri hanno costruito le proprie fortune nei vent’anni consecutivi vissuti in Serie D.