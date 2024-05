Serie D. Sogno accarezzato e svanito. Coppa, un calice amaro

Il Follonica Gavorrano chiude la propria stagione cedendo 2-0 in casa contro il Trapani. La Coppa Italia di serie D ha preso la strada della Sicilia, con la formazione di mister Torrisi capace di ribaltare l’1-0 dell’andata.

A condizionare la finale è stato però un contatto in area di rigore di Souare che ha fatto fischiare al direttore di gara a fine primo tempo il penalty che ha indirizzato la finale.

A differenza di quanto ci si potesse aspettare, sin dai primi minuti la partita è stata particolarmente vivace da ambo le parti: opportunità per i minerari e per i granata, con questi ultimi che al 43’ sono riusciti a realizzare il gol del vantaggio su calcio di rigore con Oliver Kragl dopo il fallo commesso da Souare. Dal dischetto l’attaccante del Trapani spiazza Filippis. Un colpo pesante per il team di Masi che stava già assaporando l’intervallo. I minerari poi nel secondo tempo ci hanno provato con alcune conclusioni dalla distanza. Il raddoppio è arrivato al 64’ con un tiro di Samake che, prima di insaccarsi in rete, ha colpito il palo alla destra di Filippis. Ultimi minuti di gara caotici, con il Trapani che è riuscito a difendere il vantaggio e a portare a casa la Coppa Italia di serie D, la prima della sua storia.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis; Botrini, Dierna (Grifoni 79’), Ampollini; Souare, Lo Sicco (Macrì 74’), Modic, Mauro (Barlettani 74’), Nardella (Ceccanti 74’), Regoli (Mencagli 81’), Pino A. A disposizione: Marenco, Brunetti, Dagata, Bellini. All. Masi.

TRAPANI: Ujkaj; Pino E., Bolcano, Sabatino, Guerriero; Crimi (Palermo 63’), Acquadro (Gelli 81’), Bollino (Convitto 74’), Kragl (Morleo 92’), Sartore (Balla 63’), Samake. A disposizione: Antonini, Montini, Cocco, Pipitone. All. Torrisi.

Reti: 43’ Kragl, 65’ Samake

Note: ammoniti Mauro, E. Pino, Kragl, Crimi, Bollino, Sabatino, Gelli, Ujkaj.