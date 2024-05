Serie D: stasera le premiazioni ai protagonisti della stagione. Festa Montevarchi. Bontempi il migliore

MONTEVARCHI

È il "gioiellino" Marco Bontempi, il jolly romano classe 2003, il miglior giocatore dell’Aquila nella stagione 2023-2024. Impiegato in origine come mediano ma diventato con Beoni attaccante aggiunto e autore di 5 gol pesanti, il ragazzo dal talento indiscusso ha riscosso il maggior numero di preferenze social degli sportivi dell’Associazione Memoria Rossoblù. Stasera alle 21,15 sarà uno dei premiati nella tradizionale cerimonia presentata da Sauro Paoletti e allestita all’Auditorium Comunale di via Marzia dal sodalizio custode della storia e dei protagonisti aquilotti. Riceverà la targa intitolata a Costanzo Balleri e ci saranno riconoscimenti anche per i suoi compagni di squadra Lorenzo Boncompagni e Leonardo Francalanci. A Edorardo Priore, bomber della squadra valdarnese con 11 reti, andrà invece il premio dedicato a Giovanni Busoni, altra icona del pallone cittadino. Toccante e significativa la consegna del Premio che ricorda Renato Pieraccioli.

Consentirà, infatti, di ricordare un personaggio amatissimo nell’ambiente dell’Aquila, Roberto Marrubini, indimenticabile giornalista radiofonico e televisivo scomparso prematuramente nel febbraio del 2002. Lo ritira la figlia, peraltro iscritta all’Associazione. Nella lista dei premiati infine, anche Manolo Ermini e Francesco Daveri che hanno onorato in epoche diverse la casacca del Montevarchi.

Giustino Bonci