Serie D. Superato il Ponsacco. Il Follonica Gavorrano va

Il Follonica Gavorrano fa il corsaro sul campo del Mobilieri Ponsacco e vince per 0-2, grazie alle due reti segnate in apertura di ripresa da Souare e Pino. Primo tempo che termina a reti bianche tra le due squadre, con i biancorossoblù che si rendono pericolosi con diverse occasioni e riescono anche Al 18’ occasione per i ragazzi di Masi: un cross di Souare che raggiunge Regoli, che calcia dal limite trovando la ribattuta della difesa. Al 28’ clamorosa traversa colpita da Lo Sicco. Il centrocampista carica il destro dal limite e batte Fontanelli ma non il montante, che respinge. Dall’altra parte impegnato anche Filippis, che al 41’ devia in angolo con un grande riflesso sul tiro a distanza ravvicinata di Sivieri. L’avvio di ripresa è frizzante per i ragazzi di Masi e al 4’ arriva il vantaggio: serpentina di Souare, che penetra in area e salta anche il portiere, depositando a porta vuota per il gol dello 0-1. Passano appena due minuti e al 6’ arriva subito il raddoppio: cross di Lo Sicco dalla trequarti per la testa di Pino. La partita finisce qui.

MOBILIERI PONSACCO: Fontanelli, De Vito, Bologna, Grea, Bardini, Italiano (24’ st Matteoli), Borselli (14’ st Panattoni), Brondi, Regoli (38’ Milani, 8’ st Milli), Sivieri (32’ st Innocenti), Nieri. All. Bozzi.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Ceccanti (20’ st Bellini), Dierna, Pino (30’ st Mencagli), Souare (13’ st Grifoni), Barlettani (40’ st Mauro), Lo Sicco, Macrì (27’ st Modic), Ampollini, Botrini, Regoli. All. Masi.

Reti: 4’ st Souare, 6’ st Pino.