Serie "D». Tau a Ponsacco con tre assenti. Ma Venturi recupera Quilici

Una volta il "Comunale" di via della Rimembranza era un fortino inespugnabile, anche in "C2", per le dimensioni anguste, il calore del pubblico e molto altro. Il Ponsacco, prossimo avversario del Tau, domani, ha, sinora, perso cinque volte su sei in casa in questo campionato. Nell’unico pareggio ottenuto ha fermato, però, il blasonato Grosseto, una delle favorite. Non solo. I rossoblu della Valdera detengono il record della seconda peggior difesa del torneo. Ma il Tau, snocciolati i numeri (amaranto con il quarto miglior attacco), dovrà sgombrare la mente da ogni volo pindarico. C’è da difendere un ottimo sesto posto, in scia alla quota play-off.

Venturi fotografa così la situazione. "Avremo out Biagioni e Lombardo per infortuni, Antoni è squalificato, è rientrato Quilici, vediamo come disporci. Partita complicata – afferma il trainer – ; sono penultimi, sono affamati di punti. Per me è strano vederli in quella posizione di classifica, perché hanno giocatori di esperienza in mezzo al campo, due attaccanti forti come Panattoni e Nieri".

"Sarà un terreno pesante - prosegue il tecnico – ; per noi un handicap, visto che siamo abituati a giocare e ad allenarci sul sintetico. Formazione? Voglio continuare a ruotare tutti, per avere giocatori coinvolti, motivati. Poi ovviamente – conclude Venturi – servirà anche la freschezza atletica".

Oggi avremo l’allenamento decisivo per decidere la formazione che scenderà in campo domenica alle 14,30. Potrebbe rientrare Quilici, oppure Venturi opterà per Vellutini, con Zini e Bernardini davanti al portierino Di Biagio. In mezzo mancherà Antoni, fermato dal cartellino rosso domenica scorsa. Quindi potremmo avere: Alessio, Bruzzo, Meucci, Bruno o forse Manetti, con Capparella sicuro nel suo ruolo dietro gli attaccanti. E qui sarà ancora turn over, probabilmente. Sono quattro le punte e dobbiamo attenderci ogni volta anche qualche sorpresa: Malva e Andolfi hanno giocato contro il Ghiviborgo, ma scalpitano anche Noccioli e Odianose.

In teoria il calendario è favorevole: con Ponsacco e Real Forte Querceta, i prossimi due impegni, c’è necessità di fare più punti possibile.

