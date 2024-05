Serie "D». Tau, Paletta al settore giovanile

Diego Paletta è il nuovo coordinatore del settore giovanile del Tau Altopascio. Pontederese, 44 anni, ex dirigente dei Giovani Fucecchio e del Bellaria Cappuccini, ha allenato anche il Forcoli. Un ruolo, forse, scritto nel destino. "Per me è un onore essere qua. Il percorso è cominciato sei anni fa – ha detto Paletta –; c’era stata una chiamata dal presidente Semplicioni, ma non mi ritenevo pronto, così accettai l’offerta che mi aveva proposto un’altra società".

"Mi hanno spiegato – ha aggiunto – che non prenderò il posto di nessuno: una motivazione notevole; dovrò collegare i fili, unire tutte le componenti, tutti i numerosi progetti che questa società ha in cantiere. Io ci metterò tanta passione ed entusiasmo". "Migliorare questo club è dura, spero – ironizza Paletta – di fare meno danni possibili. Ora il presidente Semplicioni è ritornato alla carica e, stavolta non ho potuto dire di no. I primi obiettivi sono quelli di scoprire bene come funziona questa macchina complessa, cercare di collegare i vari segmenti". Sistemato il settore giovanile, ora c’è da conoscere il destino di Venturi in prima squadra.

Mas. Stef.