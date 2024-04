Serie "D». Tau riacciuffa il pari nel recupero

Tau ALTOPASCIO

1

San Donato Tavarnelle

1

TAU ALTOPASCIO (4-3-3): Di Biagio; Perillo (58’ Manetti), Capparella, Bruzzo, Antoni, Lombardo, Meucci, Noccioli (83’ Odianose), Bruno (64’ Piccini), Andolfi (46’ Zini), Vellutini (46’ Malva). (A disp.: Di Cicco, Morandini, Bernardini, Bartelloni). All.: Venturi.

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Campinotti; Nobile, Sichi, Videtta, Calamai, Chiti, F. Neri (75’ Papalini), Marianelli, Oitana (85’ Di Blasio), Bellini (85’ Bocci), Belli. (A disp.: Marinai, Gianneschi, Mazzoli, Di Blasio, Petronelli, Seghi, Bocci, Barazzetta, Papalini. All.: Brachi.

Arbitro: Jusufoski di Mestre.

Reti: 6’ Chiti, 95’ Lombardo.

Note: ammoniti Malva, Zini, Lombardo, Campinotti, Belli.

ALTOPASCIO - Il San Donato Tavarnelle con una giornata di anticipo festeggia la permanenza matematica in "D". E’ bastato un gol di Chiti in avvio di match per mettere la gara sui binari giusti per gli ospiti. Solo nel finale gli amaranto, in lotta per i play-off, hanno raggiunto la parità. La gara è iniziata con l’undici di Brachi all’attacco con grande determinazione e con la smania di voler cercare il gol. Così, al primo vero tentativo, è arrivato il vantaggio con la giocata di Chiti che ha girato in rete, beffando Di Biagio.

Il Tau ha tardato a reagire, anche se ha costretto la formazione del Chianti a giocare di rimessa, arretrando il proprio baricentro. Nonostante ciò, sarebbe potuto arrivare il raddoppio con lo stesso Chiti, cui ha risposto, questa volta, al meglio Di Biagio. Poi ancora il portiere è stato puntuale nel neutralizzare una conclusione di Bellini ed una di Belli.

Nella ripresa il Tau ha trovato – con i nuovi entrati Zini e Malva – maggior vivacità sul fronte offensivo. E Malva ha impegnato in due occasioni Campinotti. Nel finale il Tau ha messo alle strette nella propria metà campo il San Donato e, allo scadere del recupero, ha insaccato il gol del pareggio con Lombardo che ha approfittato di un’indecisione difensiva.