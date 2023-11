Serie "D». Tau va in vantaggio. Poi si fa raggiungere

TRESTINA

1

TAU ALTOPASCIO

1

TRESTINA (4-3-3): Fiorenza; Omohonria, Contucci, Sensi, Bucci (29’ st Dottori); Marietti (29’ st Giuliani), Menghi, Farneti; Di Nolfo (39’ st Soldani), Tascini, Belli. All.: Ciampelli.

TAU ALTOPASCIO (4-3-1-2): Di Biagio; Alessio (38’ st Meucci), Zini, Biagioli, Antoni; Bruzzo (38’ st Lombardo), Bernardini, Manetti (23’ st Perillo); Capparella; Malva (26’ st Di Fatta), Odianose (17’ st Andolfi). All.: Venturi.

Arbitro: Bissolo di Legnago.

Reti: 26’ pt Antoni, 6’ st Di Nolfo.

TRESTINA - Il Tau pareggia a Trestina al termine di una partita assai piacevole: gli amaranto si sono fatti apprezzare sul piano della manovra, gli umbri recriminano per due legni.

L’inizio è scoppiettante e, dopo appena quaranta secondi, Capparella va al tiro, ma senza trovare la porta. Al 3’, su cross di Belli deviato da Antoni, il portiere è reattivo e salva in corner; sulla ripartenza, Odianose ha una chance su cross di Capparella. Quindi, 1’ dopo, Di Nolfo si libera al tiro, con Di Biagio che devia il pallone sul palo esterno.

Il match resta interessante ed al 10’ Fiorenza è tempestivo in uscita su Odianose. Al 26’ il vantaggio ospite: Antoni si invola sulla sinistra, appoggia a Capparella che verticalizza per Odianose, sponda per Antoni e gran botta nell’angolo lontano. Prima dell’intervallo il Tau sfiora il raddoppio, al 35’, con Bernardini. Al 6’ della ripresa il Trestina pareggia: fa tutto Di Nolfo che si accentra e, da fuori area, fa partire un rasoterra che vale l’1-1. Umbri sfortunati al 14’, con il tiro dai venticinque metri di Menghi respinto dal palo. Ancora un tentativo di Di Nolfo al 20’; quindi la gara non regala particolari sussulti sino al termine.

Paolo Cocchieri