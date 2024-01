Serie "D». Tau vince il derby e fa il sorpasso. Grande impresa degli amaranto

Grosseto

0

Tau Altopascio

2

GROSSETO (3-5-2): Raffaelli; Aprili, Davì, Russo (9’ st Marzierli); Macchi, Cretella, Bensaja (36’ st Rinaldini), Sabelli, Grasso (35’ st Porcu); Riccobono, Romairone (16’ st Nocciolini). (A disp.: Sclano, Sacchini, Bojinov, Simi, Passalacqua, Porcu). All.: Bonuccelli.

TAU ALTOPASCIO (3-5-2): Di Biagio; Meucci, Bernardini, Lombardo (43’ st Zini); Alessio, Bruzzo, Bruno (18’ st Biagioni), Perillo (25’ st Manetti), Antoni; Malva (46’ st Tommasi), Capparella (38’ st Odianose). (A disp.: Di Cicco, Notarelli, Bartelloni, Vellutini). All.: Venturi.

Arbitro: Guiotto di Schio.

Reti: 32’ Bruzzo, 21’ st Lombardo.

Note: angoli 7-4; ammoniti: l’allenatore Bonuccelli, Malva; recupero: 0’ e 5’; spettatori paganti: 1100.

GROSSETO - Con un gol per tempo il Tau Altopascio sbanca lo "Zecchini" e torna a casa dalla Maremma con tre punti di platino.

Nonostante una formazione rimaneggiata, i ragazzi di Venturi, "ex" di turno, hanno dato vita ad una prestazione convincente con la quale, tra l’altro, hanno superato in classifica i locali. Prima del via un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Gigi Riva.

La cronaca vede un certo equilibrio in campo. Al 4’ viene annullato un gol di Sabelli per fuorigioco. Immediata la replica degli ospiti, pericolosi nelle ripartenze, con Malva e Capparella. Nel frattempo viene ammonito il trainer Bonuccelli per proteste. E, alla mezz’ora, il Tau passa in vantaggio: su un lungo traversone da destra Bruzzo di testa trova il tempo giusto per infilare il portiere Raffaelli, con la difesa biancorossa inspiegabilmente ferma.

Il Grosseto fa fatica a reagire e non riesce a trovare il giusto ritmo. In avvio di ripresa sono gli amaranto a farsi pericolosi e, all’8’, pervengono al raddoppio con un "eurogol" di Lombardo da trenta metri, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Bonuccelli manda in campo due attaccanti (Marzierli e Nocciolini al debutto) per cercare di rimediare al doppio svantaggio, ma la squadra di Venturi non corre seri pericoli e chiude con una bella e meritata vittoria.

Evidente soddisfazione in casa del Tau, nelle parole del tecnico Simone Venturi, ex biancorosso, come detto. "Abbiamo fatto una prestazione di spessore, nonostante le numerose assenze – afferma il trainer – e devo fare un applauso ai mie ragazzi per quello che hanno fatto vedere contro una squdara che dispone di una “rosa” importante".

Paolo Pighini