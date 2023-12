Serie D. Titolo di campione d’inverno in palio tra Victor e Fidenza

Vuole tornare subito a riprendersi tutto, dopo la mini frenata di domenica in casa contro il Prato, il Victor San Marino oggi sul campo del Borgo San Donnino. Con il Ravenna capolista staccata di tre punti e oggi impegnata nel derby sul campo dell’Imolese, i biancazzurri di mister Cassani provano a issarsi fino al gradino più alto in graduatoria. Magari per riuscire a condividere il titolo di campione d’inverno con i quotati giallorossi. Un sogno per il piccolo Victor, ma non impossibile considerando quello che è riuscita a fare sin qui la matricola terribile del girone D. E, in più la missione non è impossibile guardando la classifica con il Borgo San Donnino ultimo della classe con dieci punti raccolti. Ha il dovere di chiudere al meglio il girone d’andata lo United Riccione che oggi per i novanta minuti contro l’Atletico Ascoli trasloca dal centro sportivo di via Arezzo allo stadio ’Calbi’ di Cattolica. Una trasferta di pochi chilometri per i biancazzurri che proprio nella giornata di ieri hanno comunicato un altro colpo di mercato. Per il match di oggi mister Riolfo, infatti, potrà contare anche sul difensore Denis Chiesa, appena arrivato dalla Pistoise.

Serie D. (17ª giornata, ore 14.30). Girone D: Borgo San Donnino-Victor San Marino, Certaldo-Carpi, Fanfulla-Sant’Angelo, Forlì-Aglianese, Imolese-Ravenna, Pistoiese-Lentigione, Prato-Corticella, Progresso-Mezzolara, Sangiuliano City-Sammaurese.

Classifica: Ravenna 33; Victor San Marino 30; Corticella, Forlì 28; Lentigione, Carpi, Pistoiese 27; Fanfulla, Imolese 24; Sammaurese, Aglianese 21; Prato 20; Sangiuliano City, Sant’Angelo 19; Progresso 16; Mezzolara 12; Certaldo 11; Borgo San Donnino 10.

Girone F: Avezzano-Sora, Chieti-Matese, Fossombrone-Tivoli, Real Monterotondo Scalo-Alma Juve Fano, Sambenedettese-Vigor Senigallia (ore 18.30), San Nicolò Notaresco-L’Aquila, Termoli-Campobasso, United Riccione-Atletico Ascoli, Vastogirardi-Roma City. Classifica: Campobasso 33; Sambenedettese 31; L’Aquila 30; Avezzano 28; Chieti 27; Vigor Senigallia 26; Roma City 25; San Nicolò Notaresco, Fossombrone 24; Sora 19; United Riccione 18; Alma Juve Fano, Real Monterotondo Scalo, Vastogirardi 16; Atletico Ascoli 15; Tivoli 14; Matese, Termoli 13.