Serie D. Trestina, c’è il Livorno. Caccia aperta al poker

TRESTINA - Con il morale alle stelle per le 3 vittorie consecutive che hanno permesso di scalare posizioni in classifica, il Trestina ospita oggi il Livorno (si gioca allo stadio "Bernicchi" di Città di Castello) con l’obiettivo di allungare la striscia positiva e fare al contempo un bel regalo di compleanno al presidente Leonardo Bambini. L’allenatore Davide Ciampelli assicura che in settimana non è stato necessario indossare i panni del…pompiere per smorzare entusiasmi eccessivi: "Ho una squadra giovane ma che sta dimostrando intelligenza e maturità - spiega - e tutti sono consapevoli che di strada da fare ce n’è ancora tanta per cui occorre continuare a lavorare con la stessa applicazione dimostrata sino ad ora. Il Livorno dovrà fare a meno di 5 giocatori squalificati ma ha una rosa ampia e di qualità che gli consente di poter schierare comunque una formazione di alto livello. In trasferta ha ottenuto ben 20 punti in 8 gare, è una squadra abile nel riconquistare palla e nel proporsi pericolosamente in avanti". Tra gli altotiberini mancherà ancora Farneti (che non ci sarà nemmeno nell’ultima gara del 2023 in programma mercoledì prossimo), mentre torna a disposizione Omohonria, ormai ripresosi dall’influenza di stagione e pronto a riprendere il suo posto a centrocampo.

Questa la probabile formazione: Fiorenza, Dottori, Bucci, Omohonria, Contucci, Sensi, Belli, Menghi, Tascini, Di Nolfo, Marietti. All. Ciampelli. Arbitro: Eremitaggio di Ancona.

Paolo Cocchieri