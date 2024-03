Serie "D» - Turno infrasettimanale. Il Tau cala il poker e gioca al tavolo delle grandi

TAU ALTOPASCIO

4

SPORTING TRESTINA

0

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Zini, Alessio, Biagioni, Antoni (23’ st Quilici), Manetti (20’ st Piccini), Bruno (10’ st Bruzzo), Meucci, Lombardo, Malva (23’ st Andolfi), Capparella (38’ st Bartelloni). All.: Venturi.

SPORTING TRESTINA: Fiorenza, Dottori, Bucci (25’ st Marioli), Soldani, Conti, Sensi, Belli (37’ st Giuliani), Omohonria, Tascini (31’ st Cardaioli), Di Nolfo (14’ st Maretti), Farneti. All.: Ciampelli.

Arbitro: Mansour di Brescia.

Reti: 15’ pt Zini, 18’ pt Capparella, 1’ st Malva, 35’ st Meucci.

Note: ammoniti Capparella, Sensi, Lombardo, Andolfi.

ALTOPASCIO - Finisce in goleada la terza vittoria consecutiva per gli amaranto che, nelle ultime tre affermazioni, hanno realizzato dieci reti, subendone una, ininfluente, domenica scorsa, nel derby a Poggibonsi.

Il secondo miglior attacco del campionato, il primo in trasferta, si sblocca subito, dopo una prima occasione per la squadra di Città di Castello, con un colpo di testa di Tascini ben parato da Di Biagio. Al 15’ il vantaggio è firmato da un difensore, Zini, al terzo centro nelle ultime gare, che, dopo un batti e ribatti, risolve con un gran diagonale in mischia. Senza Bernardini e Noccioli la formazione della Piana raddoppia dopo appena 180 secondi. Malva cade in area e reclama il penalty, risolve ogni incertezza Capparella che insacca con un fendente angolato.

Il doppio svantaggio tarpa le ali agli umbri, tranquilli a metà classifica, che, però, al 26’ potrebbero riaprire i giochi: Di Nolfo da destra crossa, al volo tira Soldani e strepitoso Di Biagio che impedisce quel 2-1 che avrebbe, probabilmente, rimesso in carreggiata il match per la compagine allenata a dal trainer Ciampelli. Gli ospiti acquisiscono coraggio e, al 40’, sempre Di Nolfo, su punizione deviata dalla barriera, sfiorano il bersaglio grosso, con la sfera che lambisce il palo e Di Biagio immobile a sperare che finisse sul fondo, come in effetti è stato.

Nella ripresa, pronti, via e arriva il tris. In maniera abbastanza curiosa. Al 1’ angolo da destra, il vento (che ha inciso notevolmente sulle traiettorie aeree, con pallone che veniva ricacciato indietro dalle folate), gioca un brutto scherzo a Fiorenza che si vede superato dal cuoio e lo smanaccia sulla traversa. Ad un metro è pronto Malva per il più facile dei tap-in.

Sul 3-0 sembra di assistere ad un’ amichevole. Zini, da metà campo, complice ancora Eolo, va vicino al poker che arriva, comunque, al 35’, con una stangata di Meucci.

Ora, in classifica, a quota 51, il Tau appaia il Grosseto e stacca il Seravezza per il quinto posto. Dopo la sosta, derbissimo con il Ghiviborgo.

Massimo Stefanini