Serie "D» - Turno infrasettimanale: l’anticipo. Ghiviborgo a Orvieto per confermare il suo rilancio

Turno infrasettimanale in anticipo per il Ghiviborgo, in campo oggi a Orvieto, per la la 29ª giornata, in calendario ufficialmente domani per le altre. Dopo il pirotecnico e spettacolare 3 a 3 contro il Grosseto, i ragazzi di Lelli sono tornati subito a lavorare sul campo già domenica pomeriggio, per preparare al meglio questa difficile trasferta, soprattutto per le grandi motivazioni che animano un’Orvietana in piena bagarre per non retrocedere.

Padroni di casa, dunque, bisognosi di punti, con l’impellente necessità di vincere per tirarsi fuori dalla zona play-out, dopo aver portato a casa un pareggio nello scontro diretto di Forte dei Marmi contro il Real, a lungo in vantaggio e raggiunti nel finale dai versiliesi.

Ricordiamo, inoltre gli eventi del match di andata, sul campo finito in parità, ma vinto a tavolino dal Ghiviborgo, cui fu assegnato il 3 a 0 a tavolino, perché l’Orvietana schierò un calciatore sul quale pendeva una vecchia squalifica (un aspetto che potrebbe pure influenzare questo confronto, soprattutto sul piano emotivo). Fatte queste doverose considerazioni, un Ghivi con la forza dei nervi distesi punta a ottenere il massimo da questa trasferta, per una partita da giocare con alcune defezioni importanti, come quelle dei difensori Vecchi, Romano e Saidi, ancora infortunati; ma con il fondamentale rientro dell’ esterno d’attacco Lepri, dopo avere scontato due turni di squalifica. Di conseguenza, salvo assenze dell’ultim’ora, questo dovrebbe essere il probabile schieramento colchonero (4-3-3): Becchi (2004) fra i pali; linea difensiva composta da: Russo (2006) a destra, Turini (2005) a sinistra, Bura (2004) e Sanzone coppia centrale; a centrocampo: Signorini (2004), Carli e Nottoli; in avanti: Orlandi (o Giannini) e Lepri sugli esterni, Tommaso Carcani centravanti.

Si gioca alle ore 15, al "Luigi Muzi", dov’è previsto un buon pubblico.

Flavio Berlingacci