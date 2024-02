Serie D: un asso in più da giocare per Bonura. Sansepolcro a Figline. Il ritorno di Fremura

SANSEPOLCRO

Un autentico corroborante, la vittoria sul Seravezza Pozzi, che però deve avere un seguito per il Sansepolcro, ora che la squadra bianconera ha ricominciato se non altro a respirare aria di salvezza. Dopo quasi 16 anni, i bianconeri torneranno a calcare il rettangolo del "Goffredo Del Buffa" di Figline Valdarno e il ricordo di quel giorno è senza dubbio piacevole: penultima di campionato e vittoria per 2-1 del Sansepolcro su una formazione locale già matematicamente promossa in C2 (l’allenatore era Leonardo Semplici), anche se quei tre punti non servirono per evitare i play-out dai quali passò comunque la permanenza in categoria. Buone anche le notizie per il tecnico Marco Bonura: il difensore Alain Fremura sta meglio e, di questi passi, potrebbe benissimo tornare in campo fin dal primo minuto; sarà invece costretto a stare di nuovo ai box (e lo diciamo con certezza) il giovane esterno Cristian Grassi, in gol a Gavorrano. Anche lui sta recuperando dopo lo stiramento alla coscia e, a scopo quasi esclusivamente precauzionale, verrà lasciato a riposo per essere pronto in occasione della sfida casalinga del 3 marzo contro il Cenaia.

Piccoli problemi in settimana per il difensore Marco Del Siena, dovuti principalmente al fatto che, fra le tre giornate di squalifica e il turno di riposo del campionato, era rimasto fuori per circa un mese dagli impegni domenicali, ma ala fine sarà a disposizione della squadra. Qualche giorno fa, poi, è stato sottoposto a intervento chirurgico Mario Musa Leight, lo sfortunato attaccante che nella partita dello scorso 7 gennaio al Buitoni contro il Grosseto aveva fatto il suo esordio nella ripresa ancora fresco di tesseramento, ma che dopo appena 10 minuti aveva dovuto abbandonare la contesa per il grave infortunio al ginocchio sinistro. Operazione riuscita, come lo stesso giocatore conferma nella foto che lo ritrae nel letto sorridente e con i pollici alzati.

Claudio Roselli