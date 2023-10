Serie D Un big match per restare in vetta

Primo in classifica e ancora in casa al “Buon Riposo“ per la seconda domenica di fila, il Seravezza Pozzi di Christian Amoroso vive bene l’avvicinamento al match odierno contro il forte Follonica Gavorrano di quel Marco Masi ex tecnico tra le altre del Viareggio 2014 e che nel recente passato era stato vicino ad un ritorno in Versilia con contatti sia col Real FQ sia con lo stesso Seravezza... che poi andò su Ruvo e in seguito riprese quel Vangioni ora appena riaccasatosi nel parmense, a Fidenza (al Borgo San Donnino, nel girone D della Serie D). Dai maremmani ci si aspettava tantissimo ma finora hanno mantenuto solo in parte le attese. La squadra di Masi viene comunque da un buon momento, con il gruppo in crescita dopo il pari 1-1 condito da un’ottima gara nel derby col Grosseto e la vittoria 2-1 in Coppa Italia di mercoledì con la Sangiovannese valsa il passaggio del turno ai sedicesimi di finale (prossimo avversario del Follonica Gavorrano sarà il Vivi Altotevere Sansepolcro). Il Seravezza da par suo ha vinto 5 gare su 6 di campionato, perdendo solo a Grosseto 2-1 in rimonta, e viene da 3 successi di fila. Oggi alle 15 a Pozzi arbitrerà Edoardo Panici di Aprilia (con assistenti Christian Giannetti e Letizia Quartararo di Firenze).

A livello di formazione in casa verdazzurra sono tutti disponibili tranne il lungodegente Maffei (che tornerà forse solo nella prossima Primavera dopo l’operazione al crociato). Tuttavia i big dell’attacco Putzolu e bomber Benedetti dovrebbero ancora partire fuori: il loro recupero si vuole che sia graduale senza affrettarne i tempi. Anche perché la squadra sta girando benone pure senza di loro. Sicuramente sia il numero 5 sia il numero 9 qualora non partissero dal primo minuto entrerebbero poi nella ripresa. Rientrerà il 2004 Ivani come terzino sinistro dopo le 2 giornate di squalifica e Amoroso allora potrebbe togliere dall’undici titolare il 2003 Coly, lasciando intatta la coppia centrale vecchia Petruzzi-Mannucci così come l’attacco con Camarlinghi ed il 2004 Loporcaro a scambiarsi costantemente la posizione in campo fra trequarti e fascia mancina alta. In questo caso poi i cambi nel secondo tempo sarebbero in parte già “codificati“ (anche se poi dipenderà da come andrà la partita) con Coly, Putzolu e l’ex Benedetti dentro al posto di Lopez Petruzzi, Loporcaro ed uno tra Camarlinghi e Mugelli (entrambi scoppiano di salute).

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Salerno (2004), 20 Lopez Petruzzi, 28 Mannucci, 8 Ivani (2004); 21 Bedini, 4 Granaiola; 7 Brugognone (2005), 10 Camarlighi, 16 Loporcaro (2004); 11 Mugelli.