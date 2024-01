Serie "D». Un Ghiviborgo incompleto contro il Trestina. Carli out, Turini in dubbio, Hrom ancora assente

Difficile gara interna per il Ghiviborgo che, al "Carraia", ospita gli umbri dello Sporting Club Trestina, avversario tosto e temibile, che non perde da un paio di mesi e che naviga nella parte centrale della classifica, appena tre punti sotto i colchoneros. Formazione abbonata ai pareggi, specialmente nell’ultimo periodo, quella di Città di Castello, rappresenta un complesso quadrato e bene organizzato, contro cui è necessaria una prestazione quasi perfetta per fare risultato, viste le qualità tecniche e fisiche della compagine dell’Alta Val di Tevere.

Questo tanto per capire le caratteristiche dei bianconeri, attesi in Media Valle del Serchio, ben allineati e coperti, dato che i ragazzi di Nico Lelli, in particolare nel loro "fortino" di Ghivizzano, le hanno vinte quasi tutte, con l’intenzione di dare ulteriore continuità all’ottimo score casalingo.

Ghiviborgo, però, incompleto, soprattutto per alcuni infortunati difficilmente recuperabili, per uno schieramento tutto da scoprire: molto dipenderà dalle condizioni dell’esterno del 2005, Turini, che, forse, sarà a disposizione e del centrocampista Carli, probabilmente fuori per un noioso guaio a una caviglia. Oltre all’altro infortunato Giannini, ancora ai box, assente il giovane attaccante Hrom che sconta il suo secondo turno di squalifica.

Tre-quattro defezioni, dunque, per un organico corto, ma sempre sul pezzo, pronto a proporre il proprio gioco: fraseggi con la costruzione che parte dal basso, pressione alta e ricerca costante degli esterni, per fare male al Trestina alla ricerca dei tre punti. Atteggiamento giusto, quindi, con questa probabile formazione (4-3-3): Becchi (2004) fra i pali; linea difensiva composta da: Saidi (2005) a destra, Vecchi a sinistra, Sanzone e Bura (2004) coppia centrale; Signorini (2004), Campani (2003) e Nottoli a centrocampo; Lepri e Orlandi sugli esterni; Tommaso Carcani centravanti.

Si gioca alle ore 14.30; previsto un buon pubblico che si attende dai ragazzi di Lelli un’altra prestazione importante, per dare il giusto seguito ad una stagione finora molto ricca di soddisfazioni.

Flavio Berlingacci