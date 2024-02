SERIE D. Under obbligatori in campo. Dal 2024-2025 saranno 4

Dalla riunione a Roma delle società di Serie D è emerso un cambiamento importante. Per la prima volta nella storia del campionato interregionale di Serie D il numero degli Under obbligatori da schierare in campo passa da 4 a 3 per le stagioni 2024/25 e 2025/26. Una decisione presa con le società per il cambio della norma sul vincolo e delle variazioni regolamentari dei campionati giovanili professionistici. Confermate tutte le iniziative per i settori giovanili delle società con contributi economici e premi a chi fa giocare un maggior numero di giovani. Il Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero ha ricordato come il Consiglio Direttivo della Lega Dilettanti, presieduto da Giancarlo Abete, stia mettendo in campo tutte le iniziative per attenuare la portata e la ricaduta in termini gestionali ed economici della Riforma del Lavoro Sportivo.

La Serie D è stata una delle prime Leghe ad incentivare l’utilizzo dei giovani con l’iniziativa “Giovani D Valore” giunta all’ottava edizione: "Nel calcio come nella vita le regole servono a facilitare comportamenti virtuosi - ha detto Abete -. E’ ciò che sta avvenendo in Serie D con l’aumento delle società che schierano in campo un numero maggiore di Under, oltre quello obbligatorio. Una scelta lungimirante per costruire basi solide salvaguardando i bilanci. Anche per questa stagione continueremo a sostenere economicamente chi punta sui giovani".