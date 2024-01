Serie D. United, è quasi fatta per Diodato

Il mercato tiene banco anche in casa United Riccione e Victor San Marino. I biancazzurri della Perla Verde sembrano vicini all’ingaggio di Samuele Diodato. L’attaccante di Prato, classe 2005, che nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia della Pistoiese sembrava destinato all’Aglianese. Ma nelle ultime ore pare che il giovane bomberino abbia presto la strada che porta in Romagna. Lo United negli ultimi giorni ha provato a bussare alla porta della Cavese per avere il centrocampista Francesco Antonelli. Ma niente da fare. In movimento c’è anche il Victor che da qualche giorno ha spalancato le porte a Marco Villanova. Si tratta di un ritorno a San Marino per l’attaccante 32enne che dal 2010 al 2014 aveva indossato la maglia del San Marino Calcio in serie C. La scorsa stagione Villanova ha giocato con Correggese e Tau Altopascio (10 reti e 6 assist a referto), mentre in questa prima parte della stagione è ’passato’ da Portogruaro.