Serie D, verso il match di Senigallia: 200 biglietti a disposizione. Fossombrone aspetta Casolla, il baby Fagotti confermato

Dopo la gara del turno infrasettimanale di sette giorni fa, il Fossombrone è al lavoro per la trasferta di domenica scorsa a Senigallia. Sarà un derby e già questo dà l’idea dell’importanza della gara, se poi si aggiunge che le due squadre hanno da raggiungere degli obiettivi imprescindibili ecco chiaro che sarà un match di alto interesse e ad alta tensione emotiva. Entrando nel dettaglio, la Vigor Senigallia ha 48 punti ed è nella forbice dei playoff con un punto in più dell’Avezzano che domenica andrà a far visita alla Roma City, sesta in classifica (45 punti) e che vorrebbe reinserirsi nel discorso degli spareggi promozione.

Il Fossombrone da parte sua in questo momento è lontano di 3 punti dalla Monterotondo che non vorrà lasciarsi sfuggire l’occasione di lasciare la zona playout affrontando il Sora che lo precede di due lunghezze. Nell’ultimo turno i ragazzi del presidente Nardini contro la capolista Campobasso hanno messo in cascina un ottimo e meritato punto con il pari degli avversari arrivati nei minuti di recupero, un risultato che è andato un po’ stretto al Fossombrone ma per poco non arrivava anche la beffa se ‘Spiderman’ Marcantognini con una vera e propria prodezza non avesse sventato il calcio di rigore (al ’96) di Di Nardo. Il Senigallia dal suo canto è reduce dal successo sul terreno (il Tomei) del Sora per 1 a 0 grazie ad una rete di Baldini poco dopo la mezzora del primo tempo. Una sconfitta che, stando alle cronache sportive, il Sora non avrebbe meritato di subire. Sulla panchina del Senigallia siede l’esperto mister Aldo Clementi.

All’andata Fossombrone-Vigor Senigallia (il 26 novembre) il risultato premiò i padroni di casa per 1 a 0 grazie ad una rete di Riccardo Pandolfi e fu una vittoria che fermò la striscia dei risultati postivi degli avversari (3 vittorie e altrettanti pareggi). Tornando al presente mister Fucili per questa trasferta sta cercando di recuperare il capocannoniere Casolla che nel preriscaldamento contro il Campobasso aveva avvertito dei fastidi muscolari impedendogli di scendere in campo. Un reparto avanzato che non potrà disporre dell’infortunato Germinale vedrà comunque in campo molto probabilmente il giovane Fagotti che sette giorni fa ha segnato il suo primo gol in campionato, Battisti e Palazzi. La Polisportiva Forsempronese ha reso noto che per la trasferta di Senigallia sono disponibili, al prezzo di 10 euro cadauno, 200 biglietti per il settore ospiti, acquistabili a partire da ieri, ogni pomeriggio fino alle ore 19 presso la segreteria della società, di sicuro essendo una trasferta di pochi chilometri non mancheranno i tifosi, ad iniziare dai splenditi ragazzi del Botty Club.

Amedeo Pisciolini