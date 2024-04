Serie D, verso Imola già venduti 200 biglietti. Sale la febbre dei tifosi del Carpi. Forlì, il nuovo ricorso ancora non c’è

La Lnd non ha ancora inviato al Forlì la documentazione che il club romagnolo ha chiesto come accesso agli atti per poter adire in Corte d’Appello dopo la bocciatura in primo grado del ricorso contro la sconfitta del ’Cabassi’ per la posizione di Cecotti. Per questo, considerando che oggi è festivo e che probabilmente gli uffici di Roma chiuderanno per il "ponte" del 25 aprile domani e sabato, l’invio potrebbe essere differito a lunedì. A quel punto il Forlì avrà fino alle 24 del giorno di ricezione per poter depositare il ricorso, poi il Giudice avrà altre 24 ore per fissare l’udienza, ma essendoci di mezzo l’altro festivo di mercoledì 1° maggio si dovrebbe andare a giovedì 2 o venerdì 3. Dunque salvo accelerazioni impreviste, domenica a Imola la squadra di Serpini si presenterà a +4 sul Ravenna a 2 gare dalla fine, considerando che 48 ore fa il Giudice, bocciando il reclamo, ha omologato il 2-1 sul campo e ad oggi non c’è un ricorso di secondo grado. Un cortocircuito che potrebbe portare il Giudice d’appello a decidere fra giovedì e venerdì prossimo dopo che martedì 30 il suo collega di primo grado, omologando le gare della domenica, avrà di fatto sancito l’ufficialità della promozione del Carpi.

Tifosi. È partito col botto il primo giorno di prevendita per i tifosi biancorossi a Imola, con quasi 200 tagliandi staccati. I biglietti del settore ospiti (600 posti in tutto) saranno acquistabili fino alle 20 di sabato 27 solo online sul circuito Etes.it al costo di 7 euro (più 1,5 di prevendita), con gli Under 14 gratuiti. Gli ultras hanno dato appuntamento alle 12 in piazzale delle piscine di Carpi per la partenza della carovana di auto.

Davide Setti