Serie D: via alla campagna trasferimenti

QUI SANGIOVANNESE - Ayoub Zhar ha salutato ieri pomeriggio staff tecnico e compagni chiudendo, di fatto, dopo un anno e mezzo, la sua avventura in maglia azzurra. Il fantasista marocchino classe 99 con la Sangiovannese ha messo, complessivamente, a referto tra lo scorso anno e l’attuale 36 presenze e 7 reti all’attivo ma il suo rendimento nella stagione in corso non è stato all’altezza della situazione e, da qui, la decisione di cambiare aria per rilanciarsi con una nuova società. A quanto si dice dovrebbe accasarsi in una compagine di Eccellenza laziale. Non sarà sicuramente l’unico movimento in uscita che attueranno i dirigenti del Marzocco, anche il terzino Ratti e l’attaccante esterno Campo sono con le valigie in mano mentre, per il momento, non sembra la discussione la posizione di Giuliano Regolanti che ha confermato alla società la volontà di restare in azzurro per riscattare una prima parte di stagione non di certo all’altezza. Tutto comunque può realmente accadere, venerdì si apriranno le trattative e la Sangiovannese potrebbe giorno dopo giorno cambiare volto.

QUI MONTEVARCHI - Un attaccante per affiancare Priore e rimpiazzare Carnevali, ormai un ex dopo la rescissione del contratto, ma non solo. Il Montevarchi sta cercando di ingaggiare nel mercato invernale almeno un altro paio di giocatori, a cominciare da un difensore in quota con trascorsi in categoria e adesso in C. E se l’Aquila subordina ogni arrivo alla partenza di quei calciatori che non hanno tenuto fede alle attese, è chiaro l’obiettivo di una dirigenza capace sempre e comunque di rispondere "presente". Ovvero intervenire in fretta per potenziare una squadra in difficoltà e favorirne la rimonta in classifica. Già a fine settimana ci saranno novità, a quanto si è appreso, perché non è da oggi che la società e il direttore sportivo Nicola Del Grosso stanno pensando di apportare dei correttivi di rilievo all’organico in termini di esperienza e affidabilità. A prescindere dai nuovi arrivi, tuttavia, i vertici aquilotti confidano per risalire la china anche nel recupero degli infortunati di lungo corso come Jukic, Nannini e Ciofi. Massimo Bagiardi

Giustino Bonci