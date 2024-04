Serie D. Via alla prevendita dei biglietti per il match tra i minerari e il Real Forte Querceta

Follonica Gavorrano si appresta alla penultima fatica del campionato. La società mineraria comunica che sono in vendita i biglietti per la trentatreesima giornata del girone E di serie D tra la formazione biancorossoblù e il Real Forte Querceta, in programma domenica alle 15 allo stadio Malservisi-Matteini. I biglietti sono disponibili in prevendita, al costo unico di 10 euro, on line sul circuito Ciaotickets. Sarà possibile acquistare i tagliandi in prevendita fino alle 19 di domani. Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti direttamente al botteghino dello stadio di via Rodolfo Morandi, al costo di 15 euro per il biglietto intero. I bambini e le bambine sotto gli 11 anni entreranno gratuitamente, così come i tesserati della società biancorossoblù. Intanto nello scorso week end il settore giovanile ha riportato quattro sconfitte su quattro partite disputate. Nel recupero di mercoledì scorso, invece, gli Allievi 2008 (Under 16) sono usciti con un pareggio per 2-2 dalla trasferta di Castiglioncello (reti di Francardi e Loisi). Sempre gli Allievi 2008 (Under 16) sono usciti invece sconfitti dalla sfida di sabato in casa contro il Grosseto (2-3 il risultato, con doppietta di Francardi). Sconfitta interna anche per i Giovanissimi provinciali 2009/10 (Under 15), battuti per 0-5 a domicilio dall’Atletico Maremma. Domenica gli Allievi regionali 2007 (Under 17) non sono riusciti ad andare oltre la sconfitta per 0-1 contro il Venturina. Settimana difficile inoltre per i Giovanissimi regionali 2009 (Under 15), battuti 9-1 in trasferta dall’Academy Livorno.