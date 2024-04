Serie d. Victor, risollevarsi per tornare tra le big

Un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite, poi l’esclusione dal campionato della Pistoiese che ha privato il Victor San Marino di tre punti. Tanto che i biancazzurri ora si trovano fuori dalla zona playoff, dopo aver per tanti mesi abitato le prime posizioni della classifica. Ma in questo finale di stagione i biancazzurri di mister Cassani hanno comunque l’occasione di rimettersi in corsa. A partire dalla gara che i biancazzurri domenica giocheranno davanti al pubblico amico contro l’Imolese. Un altro derby per capitan Sabba e compagni, dopo quello perso amaramente domenica scorsa sul campo del Forlì. Al Victor serve una nuova iniezione di fiducia, dopo gli alti e bassi del girone di ritorno che hanno fatto perdere terreno in classifica ai titani. Scavalcati in classifica, nel giro di qualche settimana, da Corticella, Forlì e Lentigione. Mentre, ormai, la corsa promozione è ’cosa’ soltanto di Ravenna e Carpi.