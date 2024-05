Sestese allo spareggio. Grassina, pari prezioso. Lebowski da applausi

Nei tre gironi di Promozione si sono giocate le ultime gare della stagione. Questi i risultati.

Girone A

A.G. Dicomano-Real Cerretese 0-0. Al Dicomano non resta che l’ultima chance salvezza domenica sul campo del Settimello per lo spareggio play out.

San Piero a Sieve-Lampo Meridien 2-1.Congedo festoso per il San Piero di Signorini che chiude a 50 punti, migliorando la posizione del campionato scorso con i 26 punti. I gol: 72’ Jori e al 90’ Giani; per gli ospiti Maiorana al 81’.

Settimello-Pontremolese 0-1. Settimello chiude con la sconfitta, e perde anche Lakti per infortunio che salterà lo spareggio play out contro il Dicomano.

Viareggio-Casalguidi 3-0. Il Viareggio è promosso in Eccellenza. Ha riposato il Luco. Retrocedono Pieve Fosciana e Maliseti.

Girone B

Sestese-San Miniato Basso 1-1. Il grande duello finisce senza vincitori. Tutto rimandato a domenica con spareggio in campo neutro da decidere. Dopo il gol segnato da Demi, la Sestese ha prima colpito una traversa con Biondi e pareggiato poi con Berti.

Porta Romana-Belvedere 2-2. Il Porta Romana saluta la Promozione con un pareggio firmato con due gol di Habachi.

C.S. Lebowski-Sant’Andrea 1-0. Con il solito gol di Calbi (31’) il Lebowski vince sul campo de La Trave e si congeda fra gli applausi.

Girone C

Fiesole-Affrico 2-2 Pomeriggio di festa per la promozione dell’Affrico. Ai gol di Failli e di Forconi, ha risposto Papini con una doppietta che si aggiudica la classifica marcatori con 17 reti.

Casentino Academy-Grassina 2-2. Con questo pari il Grassina giocherà in casa la semifinale play out con il Montagnano. La vincente affronterà in finale il Sansovino. I due gol del Grassina sono di Manecchi.

Antella- M.M. Subbiano 0-0. E’ stato solo un atto di formalità.

Alberoro-Settignanese 3-2. Già salva, la Settignanese rimedia una sconfitta indolore.

Retrocedono Lucignano e Montagnano. Spareggio play out fra Pienza-Torrenieri.

