Sestese avanti tutta. Luco, poker d’autore. Antella ad alta quota

In Promozione si è disputata la penultima del girone di andata. In settimana verrà recuperato il turno della 10ª giornata. Ha riposato A.G. Dicomano. Questi i risultati.

Girone A. Settimello-San Marco Avenza 2-1. Uno straordinario Settimello brinda al successo (il terzo) rimontando il gol iniziale di Shqpy. Con Calabretta e Ussia i gol vincenti.

San Piero a Sieve-Lun. Pontremolese 0-3. Momento di difficoltà per il San Piero che si ferma di nuovo in casa. I gol: Petracci, doppietta di Simonelli.

Luco-Casalguidi 4-1. Alivernini, Parrini, Del Re e Marucelli sono gli autori del poker vincente. E’ un Luco che vuole tornare in alto.

Girone B. C.S. Lebowski-Atl.Piombino 1-2. Il Lebowski incassa una sconfitta amara per una traversa di Quadri e per le opportunità di Calbi e Celentano. I gol: Gentili e Lepri, Giuntoli per i locali.

Sestese-Saline 1-0. Un solo gol, quello di Manganiello (un palo e un rigore non dato a Ciotola, più una traversa di Manganiello) quanto basta alla Sestese per conservare la vetta della classifica.

Porta Romana-S.Miniato Basso 2-5. Un’altra giornata negativa per il Porta Romana che rimedia una manita. I gol: Luca e Alessandro Remedi, Morelli, doppietta di Mori; Diaby e Gori per i padroni di casa.

Girone C. Pienza-Affrico 0-3. In terra senese Centrone, Rocchini e Vecchi fanno volare la capolista Affrico che non sbaglia colpo.

Torrita-Grassina 1-0.Niente da fare. Il Torrita è riuscito a mettere il Grassina nel Sacco, l’autore del gol.

Antella-Chiantigiana 1-0. Grazie a Santucci l’Antella sale al 2° posto.

Fiesole-Settignanese 0-3. Tofanari, Marrani e Corri stendono il Fiesole. Alberoro-Sansovino 0-2 (sabato). Miccio è andato in gol due volte.

Casentino Academy-Torrenieri 1-0 (sabato). Gol di Cipriani.

